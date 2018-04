Virgin Tonic : Top 3 des attentions favorites des femmes le matin !

Il n'y a pas si longtemps, on vous listait les preuves d'amour favorites des hommes. Mais, qu'en est-il des femmes ? ce matin dans le Virgin Tonic, on ne vous parle pas des preuves d'amour favorites des femmes mais plutôt des attentions qu'elle préfèrent le matin. Et oui, il y a une nuance... !

3. Un motsur le miroir de la salle de bain

2. Prendre une douche à deux

1. Le petit déjeuner au lit

Messieurs, pour gagner des points, voici ce qu'il vus reste donc à faire : Laisser un mot sur le miroir de la salle de bain, prendre le temps de prendre une douche à deux et pour finir, ne pas oublier le petit déjeuner au lit ! Alors, vous avez pris des notes ?!