Virgin Tonic : Top 3 des aliments qui vous font vivre plus longtemps

Alors qu'on apprenait ce matin que le Prince Harry et sa compagne Meghan Markle vont se marier au printemps prochain, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Radio continue de nous dévoiler des news en tout genre ! Et si vous les connaissez, vous savez qu'ils sont très friands de top 3 et de classements ! D'ailleurs, sauriez-vous deviner le Top 3 des aliments qui vous font vivre plus longtemps ? On vous le dévoile tout de suite !

3 / Avocat

2 / Graines et noix

1 / Poireau

En première position, c'est l'avocat, pour le plus grand plaisir des fans du fruit ! En seconde position, on retrouve nos amis les graines et les noix, qui favorise une durée de vie plus longue ! Enfin, en première place, c'est le poireau qui fait partie du sommet de ce classement des aliments qui font vivre plus longtemps !