Virgin Tonic : Top 3 des aliments qui font de belles fesses !

On ne va pas se mentir, les fesses sont de loin ce qui nous complexe le plus. Et le pire, c'est qu'en vivant dans un monde où Kim Kardashian et son derrière ô combien liké sont placardés partout, difficile d'accepter le nôtre. Eh bien justement, on a une bonne nouvelle pour vous : on connaît les trois aliments qui font de belles fesses (ou du moins, qui aident à les embellir). Alors prenez des notes, et préparez votre liste de courses !

Comment obtenir de belles fesses ?

Fraise

Aubergine

Ananas

Ainsi, consommer des fraises, des aubergines et de l'ananas vous permettrait d'obtenir de belles fesses. Comment ? On s'explique : sachez que consommer des fruits vous permet d'éviter le gras mais aussi, la cellulite. Vous drainez l'eau pour ne rien stocker et le petit plus, c'est que l'aubergine vous fera des fesses "douces et fermes".

Alors, ça donne envie de troquer le Nutella pour les fruits, non ?