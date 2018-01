Virgin Tonic : Top 3 des alibis les plus utilisés par les hommes pour tromper leur conjointe

Après vous avoir dévoilé le laps de temps que les français mettent pour dire "Je t'aime", ou de ces petits secrets qu'ils ont et qui concernent le porno et le mariage, on vous parle d'un sujet pas très joyeux sur le couple ! Si l'on se convainc à ne pas y penser, c'est pourtant réel. La tromperie existe depuis la nuit des temps et n'est pas prêt de disparaitre avec les années. Mais pour démasquer un infidèle, en plus d'écouter attentivement sa voix, on vous dévoile le Top 3 des alibis les plus utilisés par les hommes pour tromper leur conjointe !

1 / Obligations professionnels

2 / Soirées entre potes

3 / La salle de sport

L'excuse principale et la plus utilisée est bien évidemment l'obligation professionnelle ! Impossible de démasquer un menteur lorsqu'il parle de son travail où il se rend quotidiennement. Alors faites attention aux séminaires et autre réunions ! Aussi, il faut se méfier de la soirée entre potes, qui n'en est pas toujours une. Enfin, la salle de sport peut se révéler être une vraie arnaque ! Bon, évidemment, faites attention à ne pas tomber dans la paranoïa !