Virgin Tonic : Top 3 des actrices préférées des français !

Si vous avez l'habitude de l'émission, alors vous savez que dans le Virgin Tonic, on aime les Top. Il n'y a pas si longtemps, on vous donnait d'ailleurs le Top des artistes favoris des ados. Mais aujourd'hui, on se penche sur les actrices françaises favorites des français, justement. Alors, une idée ?

3. Sophie Marceau

2.Florence Foresti

1. Mimi Mathy

Evidemment, Sophie Marceau fait partie du classement. Celle qui est dans le paysage cinématographique français depuis son adolescence est à la troisième place. Ensuite, il y a Florence Foresti et enfin, Mimi Mathy. Avec plus de six millions de téléspectateurs devant leur télé pour Joséphine Ange Gardien, ce n'est pas étonnant. Et d'ailleurs, vous avez regardé le crossover avec Camping Paradis ?