Virgin Tonic : Top 3 des acteurs qui meurent le plus au cinéma !

Et après avoir partagé le Top 3 des profils de collègues de travail qui agacent le plus, on vous dévoile tout de suite un classement assez drôle et intéressant ! Sauriez-vous deviner quel est l'acteur qui comptabilise le plus de morts au cinéma ? On vous dit tout tout de suite, dans le Top 3 des acteurs qui meurent le plus au cinéma !

3 / Bruce Willis, 14 films

2 / Robert De Niro, 17 films

1 / Tom Cruise, 50 films

En troisième position, on retrouve Bruce Willis avec 14 morts comptabilisées ! On pense bien évidemment aux films "La Mort vous va si bien", "l'Armée des 12 singes", "Le Chacal", "Armageddon", "Sixième Sens" et d'autres. En seconde position, c'est Robert De Niro qui meurent le plus souvent, dans 17 films (Bloody Mama, Le Dernier match, Mean Streets, 1900, Brazil, Mission, Les Nerfs à vif, Blessures secrètes, Frankenstein) à son actif ! Enfin, c'est Tom Cruise qui comptabilise le plus de mort au cinéma !