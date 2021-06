Virgin Tonic : Top 10 des villes les plus heureuses (selon Instagram)

On n'arrête pas le progrès : aujourd'hui, grâce au sourires des selfies postés sur Instagram, il est ainsi possible de déterminer les villes françaises où il fait bon vivre. "LookFantastic, un site de vente de cosmétiques, a scanné les visages de plus de 200 000 photos Instagram en France et à travers le monde pour révéler quelles sont les villes qui inspirent le plus de bonheur sur Instagram dans l'Hexagone", explique ainsi Business Insider.

Top 10 des villes les plus heureuses

10. Lille

09. NIce

08. Marseille

07. Nantes

06. Orléans

05. Clermont-Ferrand

04. Poitiers

03. Avignon

02. Strasbourg

01. Amiens

Notez que Paris arrive en 20ème position...!