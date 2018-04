Virgin Tonic : Top 10 des signes qui montrent que l'on vieillit

Vieillir, c'est un peu notre plus grande angoisse. Déjà, devenir adulte, c'est un cap difficile à passer. Mais alors prendre de l'âge, c'est probablement ce que l'on déteste le plus. Genre, quand il faut souffler ses bougies tous les ans et qu'on réalise qu'il y en a de plus en plus, le plus souvent, on le vit mal. Bref, veillir, c'est difficile. Mais vous savez ce qu'on dit : "vieillir, c'est dans la tête". Tout de suite, le top 10 des signes qui montrent que vous vieillissez (désolé) :

10. Dire "de mon temps"

9. Ne plus porter de choses lourdes parce que... mal de dos

8. Avoir plus de poils (oui, oui)

7. Remettre constamment vos lunettes en place

6. Ne pas connaître UN seul titre du top 10

5. Gémir quand vous vous baissez

4. Vous plaindre de vos articulation H24

3. Manque de souplesse !

2. Perdre ses cheveux

1. Oublier le nom des gens

Listés par The Independant, ces signes ne sont pas les seuls. Sachez qu'à la 21 ème position par exemple, on retrouve le fait d'être perdu face à la technologie. On vous invite à aller lire tout ça pour savoir si, oui ou non, vous vous faîtes vieux. Nous, on est déjà en train de cocher quelques trucs... super.