Virgin Tonic : Top 10 des expressions les plus ringardes à bannir !

"A plus dans le bus", "faut pas pousser mémé dans les orties" ou encore "c'est le jeu ma pov' Lucette", la langue française nous gâte d'expressions en tous genres et pas que les meilleures ! La preuve avec ce site internet qui s'y consacre carrément ! Camille et son équipe en parlaient dans Virgin Tonic ce matin, voici un top des expressions les plus ringardes que vous entendez (ou dîtes) au moins une fois par jour... Voici aussi les perles de la télé réalité pour fêter la journée de la langue française qui a eu lieu il y a quelques jours.