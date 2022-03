Virgin Tonic : Top 10 des choses que les femmes font mieux que les hommes

Les femmes sont-elles plus efficaces que les hommes ? Et, si c'est le cas, dans quel(s) domaine(s) ? Ce matin, on en parle dans le Virgin Tonic !

#1. Se préparer

Selon une étude commandée par Skinbliss, les femmes prendraient plus de temps que les hommes pour se préparer. Mieux, les hommes, eux, préféreraient sortir sans même prendre le temps de se préparer.

#2. Supporter la douleur

Grossesse, accouchement, menstruations... les femmes prouvent chaque jour qu'elles sont bien plus capables que les hommes de supporter la douleur. Pour rappel, les douleurs qui frappent les femmes pendant les règles seraient similaires à celle ressentie pendant une crise cardiaque.

#3. Faire plein de choses à la fois

C'est un fait, les femmes sont multitâches.

#4. Les femmes observent mieux

Les femmes observent et, évidemment, elles repèrent le moindre petit détail.

#5. Les femmes font preuve de plus de maturité

Selon la science, les femmes seraient matures bien plus tôt que les hommes : alors que les femmes seraient matures à 32 ans, les hommes, eux, ne le seraient qu'à 43.

#6. Elles savent s'orienter

Certains ne seront pas d'accord mais, c'est un fait, les femmes savent s'orienter.

#7. Elles retiennent tout, tout le temps

L'anniversaire de votre tante au troisième degré ? La liste des courses ? L'heure du cours de sport des enfants ? Toutes ces infos sont soigneusement rangées dans la mémoire de votre femme. Selon une étude britannique, la mémoire des femmes seraient plus performantes que celle des hommes.

#8. Elles anticipent

Les femmes anticipent et c'est précisément ce qui les rend plus efficaces au travail.

#9. Elles mangent mieux

Toujours selon la science, les femmes mangeraient mieux que les hommes...

#10. Elles combattent mieux les maladies

Il semblerait que les système immunitaire des femmes soit plus résistant que celui des hommes :

Et ce n'est pas tout ! La science atteste que les femmes bricolent mieux que les hommes : oui, elle prendront plus de temps mais, elles seront plus précises.