Virgin Tonic : Top 10 des animateurs préférés des français !

Laurent Delahousse, Stephane Plaza... on ne compte plus les animateurs (et les journalistes) que l'on aime suivre. Alors on vous l'accorde, on ne passe pas tous notre vie devant la télé. Mais bien souvent, on va choisir nos programmes en fonction de l'animateur. Et bonne nouvelle pour les fans de télé, un sondage Opinion Ways (réalisé pour TV Magazine) a établi la liste des animateurs favoris des français. Et non, Nikos (qui présente The Voice) n'est pas dedans.

10. Anne-Sophie Lapix

09. Harry Roselmack

08. Laurent Delahouse

07. Jean Pierre Pernault

06. Stephane Plaza

05.Stephane Bern

04. Jean Luc Reichmann

03.Elise Lucet

02. Nagui

01. Michel Cymes

Avec 27,6% des voix, c'est Michel Cymes qui se retrouve à la tête du classement. Celui qui présente le Magazine de la Santé s'est fait une jolie place dans le paysage télévisiuel mais aussi dans le coeur des Français. D'ailleurs, vous le retrouverez bientôt sur France 2 - où il rejoindra son ami Nagui, à la deuxième place du classement. Les femmes sont représentées par Elise Lucet (4ème place) et Anne-Sophie Lapix (10 ème).

Et vous, quel est votre animateur favoris ?