Virgin Tonic : Tomber Encore, le titre écrit par un fan de Johnny pour son dernier album... 

Johnny Hallyday n’est plus mais sa musique subsiste. Son dernier album, posthume sorti cette nuit est déjà disque platine. 100 000 exemplaires déjà vendus -voire plus, et les magasins en redemandent. Il s’agit sûrement là de la sortie qu’il ne fallait pas louper et en particulier pour les fans du rockeur. Mon Pays C’est l’Amour, c’est le nom du dernier opus du chanteur et les fans comptent bien se l’arracher. Mais dans le lot, il y en a un qui se démarque des autres. Il s’agit de Boris Lanneau, fan inconditionnel de Johnny. Pourquoi ? Parce qu’il est l’auteur de Tomber Encore, l’un des titres présents sur l’album si convoité. Mais alors, comment en est-il venu à écrire pour Johnny ?

Composée par Maxim Nucci (Yodelice) et Yarol Poupaud, guitariste de Johnny, c’est bien le discret Boris Lanneau qui a écrit chaque mot de Tomber Encore. Autant dire qu’il est ému à la simple idée que le titre soit le dernier enregistré par son idole. L’histoire commence en octobre 2015 -a l’occasion de sa tournée Rester Vivant, lorsque Boris donne à Johnny un cahier d’écriture dans lequel se trouve ses textes.

"J’ai réalisé mon plus grand rêve d’écriture. Je savoure. Les droits d’auteur que je vais toucher sont peu de chose à côté de ça. J’avais relié les textes de 13 chansons écrites pour lui et j’avais écrit sur la couverture cette phrase. "Et si le 50e album de Johnny était écrit par un fan ?" Quand le bus des musiciens est arrivé, Yarol Poupaud m’a présenté Bertrand Lamblot, le directeur artistique des albums. Je lui ai remis. Et j’ai donné une deuxième copie à Johnny à 4 heures du matin, à son retour du concert. Les autres fans n’en revenaient pas que je ne demande pas de photo."

Son recueil d'écriture, Johnny l'a bien lu et deux ans plus tard, Boris reçoit un appel de Bertrant Lamblot qui lui annonce que le texte de Tomber Encore a été retenu et lui demande plus tard -une fois le titre enregistré, de retravailler le texte pour un second enregistrement que Johnny Hallyday n'aura malheureusement pas eu le temps de faire... L'histoire est touchante et émouvante. Boris Lanneau ne compte pas l'oublier et dont il ne veut pas se remettre. Et on le comprend aisément !