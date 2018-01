Virgin Tonic : Tom Hanks vient d'être élu meilleur acteur de tous les temps

Ce mercredi, on continue la semaine accompagnés de Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic. Si hier, nous découvrions les origines du "jeu du rond" ou encore le Top 3 des villes où les hommes sont les fidèles, on continue d'en apprendre encore ce matin ! Le site Ranker a récemment communiqué une information intéressante, qui dévoile un sondage à envergure mondiale puisqu'il comptabilise les votes de 1,1 million de fans de cinéma à travers la planète. Il s'agit du classement des acteurs et actrices considérés par les cinéphiles comme étant les plus grands de l'histoire du cinéma. Et c'est l'incroyable Tom Hanks qui occupe la tête de ce classement prestigieux !

L'américain âgé de 61 ans a joué des rôles aussi puissants que variés. On a pu l'admirer (et accessoirement beaucoup pleurer) dans "Forrest Gump", "La Ligne Verte", "Il faut sauver le soldat Ryan", "Seul au monde" ou "Terminal" et des centaines d'autres rôles intenses. Il précède l'actrice légendaire de l'âge d'or d'Hollywood, Bette Davis, ainsi que Marlon Brando en 3ème position. Bravo aux gagnants élus par le coeur des cinéphiles !