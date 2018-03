Virgin Tonic : Titanic, Retour Vers le Futur... les meilleures bandes-originales de films

Ce matin, le Virgin Tonic réveille le/la cinéphile en vous ! Histoire de bien commencer la journée, on vous parle de bandes-originales de films. Des plus mythiques comme celle de Titanic ou de Ghost aux plus dansantes comme les celle des Blues Brothers, elles sont toutes là ! Tout de suite, une (petite) sélection des meilleures B.O jamais sorties.

Pour la petite histoire, sachez qu'à la base, James Cameron ne voulait pas de My Heart Will Go On. Quand on voit le succès qu'a rencontré le titre, on se dit qu'il a bien fait de revenir sur sa décision !