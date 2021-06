Virgin Tonic : Thorpe Park lance une expérience inspirée de Black Mirror

On ne compte plus les parcs à thème : du mythique Disneyland Paris au parc inspiré de The Walking Dead, il y a de quoi faire. Et la bonne nouvelle, c'est que Thorpe Park compte ouvrir une expérience inspirée de Black Mirror. On en parle ce matin dans le Virgin Tonic !

Ce labyrinthe hypnotique aura pour but de défier vos sens et surtout, de voir si vous pouvez rester ancré(e) dans la réalité. Notez qu'à l'entrée du labyrinthe, une photo de vous sera prise... ensuite, ce sera à vous de jouer. L'idée ? Sensibiliser les visiteurs aux réseaux sociaux : comment nos données sont-elles utilisées ? Quel est notre lien avec le virtuel ?

"A noter que à l'inverse des attractions "one-shot" (pour une seule saison) sous licences des années précédentes, Black Mirror Labyrinth est pas en supplément du billet d'entrée", explique Starparc. Ouvert depuis le 21 mai 2021, le labyrinthe vous attend dans le Surrey - en Grande-Bretagne.