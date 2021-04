Virgin Tonic : Thomas Pesquet partage son ultime repas avant le décollage

C'est le Jour J ! Thomas Pesquet s'envolera aujourd'hui à 11h49 pour mener à bien la mission Alpha. Quelques heures avant son départ, le spacionaute a partagé sur Twitter ce qui serait son ultime repas avant de décoller - de quoi faire réagir les internautes.

"Décollage demain !", poste t-il ainsi. "Ce soir mon ultime repas (on ne parle pas de « dernier repas pour des raisons évidentes) sera composé de : poulet rôti et purée, plateau de fromage et baguette, glace en dessert".

Décollage demain ! Ce soir mon ultime repas (on ne parle pas de « dernier repas pour des raisons évidentes) sera composé de :???? Poulet rôti et purée ???? Plateau de fromages et baguette???? Glaces en dessertBon appétit, rendez-vous dans l'espace ✨????️????‍????#MissionAlpha pic.twitter.com/DVU87V5PD9 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 22, 2021

Pour suivre le décollage en direct, rendez-vous ci-dessous :