Virgin Tonic : The White Lotus et Nine Perfect Strangers, deux séries à découvrir de toute urgence !

La nuit dernière se déroulaient les prestigieux Emmy Awards qui, vous le savez, récompensent les meilleures séries. Et justement, en parlant de séries, le Virgin Tonic en a deux à vous proposer : The White Lotus et Nine Perfect Strangers - deux shows à découvrir de toute urgence.

The White Lotus

Signée HBO, The White Lotus est de loin LA série à ne pas manquer : diffusée depuis sur OCS mais aussi disponible sur Amazon Prime, The White Lotus nous plonge dans un hôtel paradisiaque d’Hawaï pour clients fortunés. Entre mystère et comédie jubilatoire, The White Lotus peint la nature humaine telle qu'elle est et, vous allez voir, ça vaut le détour.

Nine Perfect Strangers

Autre série à ne pas manquer, Nine Perfect Strangers - avec, s'il vous plaît, Nicole Kidman au casting. "Neuf personnes qui ne se connaissent pas sont réunis dans un centre de remise en forme pendant 10 jours, certains pour perdre du poids, d'autres pour prendre du repos. Chacun est prêt à se donner à fond pour atteindre son but, mais tout va devenir beaucoup plus compliqué que prévu...", annonce le synopsis.

Bref, vous l'aurez compris, il est temps de vous mettre à binge-watcher tout ça ! Et puis, ça fera passer le temps en attendant la dernière partie de La Casa de Papel.