Virgin Tonic : The Weeknd en couple avec Angelina Jolie ? Son nouvel album sème le doute

Le 7 janvier dernier, The Weeknd a publié ce qui, pour de nombreux internautes, est déjà l'album de l'année : Dawn FM s'est fait une place dans les classements dès sa sortie, porté par des morceaux tels que Take My Breath, Gasoline ou encore Sacrifice. Or, il y a une piste de l'album qui a éveillé la curiosité de la toile : dans Here We Go Again, l'artiste semble confirmer sa relation avec Angelina Jolie.

The Weeknd a t-il confirmé son couple avec Angelina Jolie ?

Si les rumeurs couraient depuis quelques mois, ces paroles semblent les confirmer : "Et ma nouvelle petite amie, est une star de cinéma / Ma nouvelle petite amie est une star de cinéma / Je l'ai aimée comme il fallait, je l'ai faite crier comme Neve Campbell / Mais quand je la fais rire, je jure que cela guérit mes pensées dépressives / Parce que ma baby girl est une star de cinéma / Je m'étais promis de ne jamais"

Here We Go Again est à retrouver sur Dawn FM, disponible depuis une semaine.