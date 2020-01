Virgin Tonic : The Voice, Taratata... les émissions musicales préférées des français !

Jamais la musique n'été autant exposée à la télévision. Et justement, pour bien commencer cette année 2020, le Virgin Tonic nous livre le Top 3 des émissions musicales favorites des français !

3. The Voice (21%)

2. Taratata (28%)

1. Les Enfoirés (29%)

Selon un sondage réalisé par OpinionWay, c'est The Voice qui écope de la troisième place (d'ailleurs, la nouvelle saison connaîtra quelques changements). On poursuit avec Taratata (28%) et enfin, les Enfoirés s'emparent de la première place du podium !