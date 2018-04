Virgin Tonic : The Voice, Mylène Farmer sera l'invitée de la finale

Mois de mai chargé pour les fans de télé ! Le 15 mai prcohain par exemple, The Island Célébrité débutera sur M6. Mais avant cela, le 12 mai, il y aura la finale de The Voice sur TF1. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera l'ocasion pour Mylène Farmer de faire son grand retour sur scène : "Lors de l’ul­time émis­sion de cette septième saison, les quatre derniers talents encore en compé­ti­tion auront l’im­mense honneur de parta­ger la scène de The Voice avec la grande Mylène Farmer", a annoncé la chaîne.

Lors de son passage, la chanteuse présentera notamment son nouveau single, Rolling Stone (composé avec Feder). Notez que ce sera la première fois qu'elle interpètera le titre à la télévision et ça, ça ne se rate pas ! Alors rendez-vous le 12 mai sur TF1 ! Et en attendant, on vous laisse revoir la cover magnifique de Gulaan et Maëlle.