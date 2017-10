Virgin Tonic : The Voice Kids dévoile son quatrième coach !

Tous les matins dans le Virgin Tonic, Camille Combal et toute l'équipe se chargent de nous réveiller par le rire et la bonne humeur ! Mais ce n'est pas tout, on y apprend aussi de nombreuses infos dès le réveil. Hier, on apprenait par exemple qu'un britannique découvrait il y a peu qu'il vit depuis 40 ans avec un jouet Playmobil dans les poumons. Insolite ! Aujourd'hui, on vous dévoile une news moins insolite, mais intéressante ! Sachez qu'il y aura plusieurs changements durant la saison prochaine de The Voice Kids et une chanteuse vient d'être choisie en tant que quatrième coach !

C'est Amel Bent qui rejoindra Soprano, aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori ! La production ainsi que la chaîne TF1 réalisent un gros coup en recrutant Soprano, qui connaît un succès constant depuis des années mais qui est également la personnalité préférés des 7-14 ans (selon un sondage du Journal de Mickey). Pour Amel Bent, cela sera une parfaite occasion de relancer sa carrière. Que pensez-vous de ce nouveau choix ?