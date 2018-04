Virgin Tonic : "The Island Célébrités" débarque sur M6 et ça va être l'Enfer

"Ils ont connu la gloire... Ils vont vivre l'enfer", annonce le programme. Les inconditionnels de l'émission le savent, The Island a connu plusieurs saisons. Mais cette fois, ce sont des célébrités qui vont se frotter aux difficultés de l'île. Côté participants, on retrouvera ainsi 'ancienne Miss France 2015 Camille Cerf (ancienne Miss france), les chanteuses Priscilla Betti, Lââm et Louisy Joseph, Olivier Dion, Stomy Bugsy, Brahim Zaibat (qui lui est danseur), mais aussi Gwendal Peizerat, Christian Califano et Amaury Leveaux.

Laam dans The Island

A en juger par les premières photos dévoilées par la chaîne, c'est bel et bien en enfer que ces célébrités vont être envoyées...! Tenez-vous prêts, l'émisson débutera le 15 mai prochain !