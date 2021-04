Virgin Tonic : The Handmaid's Tale, la saison 4 débarque sur OCS

C'est l'une des séries les plus applaudies et les plus récompensées de sa génération : après une longue attente, la quatrième saison de The Handmaid's Tale débarque sur OCS.

Attention, spoilers !

La saison 4 reprend ainsi où le dernier épisode de la saison 3 nous laissait : June, dans les bois et blessée - accompagnée d'autres servantes. C'est tout ce que l'on vous révèlera de ces nouveaux épisodes : pour suivre les aventures de June, il faudra se brancher sur OCS (ou bien, sur Hulu !). Au fil des années, la série (qui, on le rappelle, s'inspire d'un roman) nous plonge dans un futur (pas si lointain) qui, inévitablement, fait froid dans le dos. Notez qu'à compter de cette quatrième saison, le scénario ne se basera plus sur l'oeuvre d'origine... de quoi nous donner encore plus envie de suivre.

Pour suivre cette quatrième saison, rendez-vous ICI.