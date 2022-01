Virgin Tonic : The Batman avec Robert Pattinson bat des records de durée

C'est l'un des plus grands évènements cinématographiques de cette année 2022 : en mars prochain, Robert Pattinson se glissera dans la peau de Batman et le moins que l'on puisse dire, c'est que son interprétation du super-héros est plus qu'attendue : ce nouveau long-métrage s'annonce sombre et brutal (du moins, si l'on se fie à la bande-annonce) mais surtout, il sera long : Selon le site IMDB, The Batman durerait 2 heures et 55 minutes - soit dix minutes de plus que The Dark Knight Rises (2h44).

Dans ce nouveau chapitre, nous retrouverons un Bruce Wayne qui, depuis deux ans, enfile son costume de justicier. Alors que Batman ne peut se fier qu'à une poignée d'alliés, il croisera notamment la route de nombreux personnages bien connus des fans de la franchise : Catwoman, le Pingouin, Carmine Falcone et l'Homme-Mystère seront ainsi de la partie.

S'il faudra patienter quelques semaines avant de pouvoir découvrir ce long-métrage, une première bande-annonce (ainsi que quelques extraits) promettent d'ores et déjà un film haletant.