Virgin Tonic : TF1 voudrait une troisième coupure pub pendant les films 

Pour compenser les pertes, TF1 a suggéré aux députés mercredi dernier (le 18 avril, donc) d'ajouter une troisième coupure pub pendant les films. Selon Jean-Michel Counillon (secrétaire général de TF1), cette coupure supplémentaire permettrait de créer "une manne publicitaire qui viendra innerver le système", rapporte France TV. L'idée est de "pallier la baisse de ses ressources publicitaires (-15% en 10 ans)".

Du côté des téléspectateurs, les avis sont -évidemment- mitigés : même si la pause pub nous permet d'aller checher à manger ou de passer aux toilettes, on ne va pas se mentir : trop de pub tue la pub (et c'est le meilleur moyen de nous faire zapper). Mais pour TF1, les enjeux sont plus importants dans la mesure où cette coupure serait aussi un moyen de lutter contre la concurrence des Etats-Unis. Notez également que TF1 a demandé un "allègement de la pression fiscale" sur les chaînes et un "durcissement de la réponse graduée". Mais clairement, une troisième coupure pub, ce n'est pas ce qui nous empêchera de regarder Koh Lanta !

Alors, pour ou contre ?