Virgin Tonic : Taylor Swift, Louane, Justin Timberlake... les phobies des stars ! 

Vous avez peur des araignées ? Des serpents ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. En fait, ces phobies sont communes (sachez d'ailleurs que les araignées sont vos amies, elles sont la preuve que votre intérieur est sain et en plus, elles protège votre maison des insectes). Mais, il n'y a pas que les araignées qui traumatisent ! Il y a les serpents, les requins et même quelques autres petites choses étonnantes... comme les chewing-gums. Alors, qui a peur de quoi ? Réponse dans le Virgin Tonic !

Taylor Swift a peur des oursins ! des

peur des cafards ! Scarlett Johansson a beau être l'actrice la mieux payée du monde , ça ne l'empêche pas d'avoir

Meryl Streep a peur des hélicoptères

Oprah Winfrey a une peur panique des chewing-gum (oui oui)

Orlando Bloom, lui, a peur des cochons

Pamela Anderson a peur des miroirs ... un comble pour une femme comme elle !

des bananes ! Louane a peur...

Jenifer est ornitophobe : elle a peur des oiseaux

Johnny Depp a peur des clowns

Pour Justin Timberlake, c'est le tiercé gagnant : la star a peur des serpents, des requins et des araignées...

Alors, vous êtes rassurés ? Si un jour un chewing-gum vous fait peur, vous saurez que vous n'êtes pas seul dans la galère : La Grande Oprah Winfrey est comme vous et ça, c'est la classe !