Virgin Tonic : Taylor Swift et Katy Perry ont (enfin) fait la paix !

C'est probablement l'un des clash les plus médiatisé du monde de la musique... vous le savez sûrement, Katy Perry et Taylor Swift reviennent de loin. D'abord amies, les deux popstars se sont ensuite clashées par morceaux interposés (Bad Blood chez Taylor Swift contre Swish Swish chez Katy Perry), tout ça à cause d'une histoire de danseurs. On vous la fait courte : Katy Perry aurait "débauché" les danseurs de Taylor Swift. Après ça, les deux stars se sont livrées une guerre sans merci. La bonne nouvelle, c'est que l'eau a coulé sous les ponts et qu'elles auraient fait la paix.

"C'est un bel exemple à suivre", a ainsi déclaré Katy Perry en évoquant Taylor Swift lors d'une interview accordée au magazine Variety. Pour la petire histoire, Katy Perry a liké un message politique publié sur le compte Instagram de Taylor Swift - pour rappel, les élections de mi-mandat se déroulaient ce week end aux Etats-Unis. On ne les verra probablement pas collaborer de sitôt mais en attendant, les deux chanteuses ont enterré la hâche de guerre. Et il était temps !