Virgin Tonic : Taylor Swift, cachée dans une valise ? 

Taylor Swift qui se cache dans une valise pour se déplacer sans prendre le risque de se faire alpaguer par les paparazzi... Ça, c'était la rumeur qui était sur toutes les lèvres, l'an dernier. Une rumeur qui reprend du poil de la bête grâce à Zayn Malik !

Lors d'un entretien avec le magazine Vogue, le chanteur est revenu - entre Gigi Hadid et l'ère One Direction, sur cette rumeur insolite, lancé en 2017 par l'agence de photographie Splash News. Il aurait donc balancé, évoquant son amie : "Elle voyageait pa-ci et par-là dans une valise..." La rumeur était-elle donc vraie ?! On peut vraiment se prononcer. Zayn Malik pourrait bien être un petit filou et s'amuser avec les médias. L'idée que Taylor Swift puisse voyager dans une énorme valise pour échapper aux yeux trop curieux de la presse et tout de même assez hallucinante. Les fans, d'ailleurs n'ont pas hésité à monter au créneau et on obtenu de l'agence, une rétractation. L’anecdote restera pour sûr, amusante... Pour preuve, les amis de la chanteuse continuent de s'en amuser !