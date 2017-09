Virgin Tonic : Taylor Swift bat un nouveau record incroyable et détrône "Despacito"

Depuis plusieurs mois maintenant, le titre "Despacito" campe en tête des charts et squatte sur toutes les ondes. Si le tube planétaire de Luis Fonci et Daddy Yankee nous a tous fait danser et qu'il est indéniablement le tube de l'été, tout le monde est d'accord pour dire que "Despacito" nous a quand même bien usé (pardon) les oreilles. Mais, pas de panique, Tay Tay est là pour sauver nos esgourdes. Depuis son retour avec "Look What You Make Me Do", Taylor Swift a fait un retour marquant et pas des moindres puisqu'elle s'est déjà octroyée le record de la vidéo la plus vue sur Youtube en 24h. Et ce n'est pas fini !

Alors que la chanteuse vient de dévoiler un nouveau titre intitulé "Ready For It", Taylor Swift vient de détrôner le record détenu par les interprètes de "Despacito". Ce mardi, elle a pris la tête des charts américains en battant en moins de 7 jours, le record des ventes de l'année pour un single ! Grâce à un succès totalement démesuré, Tay Tay met, par la même occasion, fin au règne de Luis Fonci, Daddy Yankee et Justin Bieber ! Si la chanteuse effectue un retour totalement gagnant, tout semble prédire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises et que la guerre contre ses détracteurs en musique ne fait que commencer ! À suivre...