Virgin Tonic : Sylvester Stallone rompt par texto avec les petits amis de ses filles

Vous ne le savez peut-être pas mais l'interprète de Rocky est père de trois filles . Et lorsqu'elles ramènent leurs petit-amis à la maison, ces derniers ont intérêt à montrer pâte blanche. Croyez-le ou non mais quand vient le moment de rompre, c'est Sylvester Stallone qui s'y colle. « Il nous dit "Laissez-moi vous expliquer comment un homme pense", puis il va tout nous résumer dans un texto. Je pense que la plupart du temps, nos copains ignorent que c’est Sly qui est en train de rompre avec eux ! », a confié Sistine Stallone (sa fille) à Access Daily.

« Quand vous le rencontrez pour la première fois, il fait la scène du gros dur. Le premier petit ami que j’ai ramené, la première fois qu’il lui a serré la main, il lui a dit "C’est une poignée de main faible, serre plus fort !" » On ne sait pas vous mais, on aimerait pas être à leur place !