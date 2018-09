Virgin Tonic : Swimmy, l'air B'n'B des piscines cartonne !

On vous l'accorde, l'été est clairement derrière nous. La rentrée est faite, l'automne ne va plus tarder et il est grand temps de ranger les piscines pour allumer la cheminée à la place. MAIS, la chaleur n'a pas encore dit son dernier mot ! Rentrée ou pas, on a encore quelques beaux jours devant nous et ça, c'est une excuse valable pour buller dans une piscine. Vous n'en n'avez pas ? Ce n'est pas grave : on a trouvé Swimmy, le air B'n'B des piscines !

Si vous avez bonne mémoire, alors vous vous souvenez que la saison passée, le Virgin Tonic a évoqué Swimmy. Le concept est plutot simple : Swimmy vous permet de profiter de la piscine d'un particulier, le temps d'une après midi, d'une fête d'anniversaire ou même d'un repas entre amis. "Le site internet Swimmy.fr géolocalise la piscine la plus proche de chez vous et détaille l’ensemble des offres qui sont mises à disposition du loueur avec la piscine : horaires de disponibilité, avec ou sans la présence des propriétaires, accès aux toilettes, présence d’un jardin, d’une douche, d’un barbecue…", explique Ouest France. Comptez 10 à 15 euros de location pour profiter d'une demie journée de baignade.

Et depuis son lancement en juillet 2017, la start-up enregistre les records : en août 2018 par contre, près de 1000 réservations étaient effectuées par jour. Une chose est sûre, Swimmy devrait faire encore mieux l'année prochaine !