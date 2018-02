Virgin Tonic : Surprise, mariez-vous les yeux bandés !

Quand on se marie, le plus souvent, on espère que ça dure. L'idée, c'est de se marier une seule fois dans sa vie. Donc, autant réussir sa cérémonie et mettre les petits plats dans les grands. La saison des mariages approche et si jamais vous êtes en panne d'inspiration, sachez qu'un organisateur d'évènements (Philippe Mauré) vous propose un mariage surprise. Alors que beaucoup de couples se présentent devant des organisateurs de mariage en ayant une idée bien précise de ce qu'ils veulent, Philippe Mauré, lui, leur propose de garder la surprise de la décoration jusqu'à la dernière minute.

«Les futurs mariés nous donnent leur budget et un cahier des charges en fonction de leurs envies : s'ils veulent du bleu ou du rose, s'ils veulent ou non un DJ… Une fois qu'on a établi tout ça, on imagine tout de A à Z et ils découvrent leur mariage le jour J. On les accueille à l'entrée du lieu, on leur bande les yeux et on les fait entrer avant tous leurs invités. Une fois à l'intérieur, on fait tomber le bandeau», explique t-il. Jamais à court d'idée, il sait comment surprendre les jeunes mariés : Par exemple, il y a eu «la transformation d'une ancienne base sous-marine en un univers Amélie Poulain», se souvient-il. Il poursuit : "Aujourd'hui, les mariages doivent être personnalisés à 100 % et parfois les mariés n'arrivent pas à se décider. Ce concept que je leur propose, je l'avais déjà un peu en restauration. Mes clients qui ne savaient pas quoi choisir, je leur disais : laissez-moi faire". Alors si jamais vous ne savez pas quel type de mariage vous voulez, vous savez qui appeler ! Qui sait, peut-être aurez-vous un mariage aussi cool que celui de Meghan Markle avec le Prince Harry ?