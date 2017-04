Virgin Tonic : Sur les sites de rencontres, combien de messages avant un premier rendez-vous ?

Vous vous êtes parlés en ligne et vous hésitez à rencontrer la personne qui vous plaît virtuellement ? Et bien sachez que la moyenne de messages envoyés avant cette fameuse rencontre est plutôt faible. En effet, selon un sondage effectué auprès de couples rencontrés de cette manière, on compte environ 12 messages avant le premier rendez-vous ! Une autre étude britannique auprès de 433 personnes estime elle qu'il faut environ 17 à 23 jours en moyenne après le premier message pour que la rencontre s'opère... Et la peur la plus courante lors d'un premier rencard, c'est ça !

Une nouvelle pas anodine quand on sait que les couples dans cette situation sont de plus en plus nombreux. En effet, en Angleterre, on estime qu'un tiers voire la moitié des couples se sont rencontrés ainsi. Et ce n'est que le début ! En 2040, on estime que 7 couples sur 10 se seront concernés. Une popularité qui explose auprès des jeunes seniors de 55 à 64 ans, de plus en plus nombreux à s'essayer aux sites de rencontres... Sinon, les gens se quittent par Spotify...