Après Virgin Lanta et Virgin Cuisine, Camille Combal et son équipe s'attaquent au Virgin Boyard en ce vendredi 28 avril ! Pour l'occasion, ils vont devoir se retrousser les manches afin de s'affronter dans des épreuves qui s'annoncent pleines de surprises. La bonne nouvelle ? Les boyards récoltés par Camille, Clément l'incruste, Ginger, Laure et Nico du Bureau seront reversés aux auditeurs via Twitter mais aussi la fondation Adolphe Rotschild. Au total, 20 000 euros à gagner pour vous et en plus 20 000 euros pour la fondation ! Tenez-vous prêts, c'est parti pour Virgin Boyard sur VirginRadio.fr et Facebook Live :

Olivier Minne en personne est en ligne pour confier le Fort à Camille Combal et le reste de l'équipe de Virgin Boyard ! Et il promet un Boyard collector à un auditeur... Cette émission s'annonce plus que bonne !

Les 10000€ donner les a un autre mais moi je veux le Boyard collector de @olivierminne #VirginBoyard #VirginTonic @CamilleCombal — chikiki (@Loulougaz46) April 28, 2017