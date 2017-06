Virgin Tonic : Suivez le Virgin Road Trip de Camille Combal à Marseille en direct !

Vous êtes prêts pour le Virgin Road Trip ? On vous en parle depuis une semaine, le grand jour est arrivé. Au programme, une descente de Camille et du Virgin Tonic vers Marseille en bus avec VOUS ! Et évidemment beaucoup d'autres surprises ! Martin Solveig sera même de la partie du Virgin Road Trip pour les accueillir à Marseille.

Quelle chanson vos parents écoutaient toujours dans la voiture sur la route des vacances ? #VirginRoadTrip ???????? pic.twitter.com/vO6ufEKvzY — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) June 30, 2017

Punaise avec mes parents c'était de l'accordéon à chaque fois ! Quelle tanasse ! Ou alors François Feldman "Joues pas..." #VirginRoadTrip — CarOo (@CarOo_K22) June 30, 2017

Camille, son père mettait Nino Ferrer, Le Sud !

Qui est coupable ???

Bonjour les copains!!! Trop heureuse de vous entendre pour ce #VirginRoadTrip qui va être top!! @VirginTonicOff @CamilleCombal — ♡Alizée♡ (@AliJude_) June 30, 2017

Ah en fait il y a plus de tunnels que Nico le pensait...

« @NicoShowri nous a dit qu'il y a qu'un seul tunnel sur la route... Bon, on rentre déjà dans le troisième ! » ???? #VirginRoadTrip pic.twitter.com/xBYN7iCpCC — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) June 30, 2017

Départ dans un instant ! Ça va être la folie, on va vivre une journée exceptionnelle ensemble ! ????#VirginRoadTrip pic.twitter.com/1CHmceNsVt — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) June 30, 2017

Vous êtes nombreux à nous demander notre itinéraire, le voici ! On prévoit aussi des arrêts surprises... ???? #VirginRoadTrip pic.twitter.com/0xv48INU1w — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) June 29, 2017