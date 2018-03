Virgin Tonic : Studytracks, l'appli magique qui fait réviser les cours avec...du rap !

On ne va pas se mentir : les maths, c'était notre cauchemar à tous. Entre les théorèmes, les tables de multiplications et les racines carrées, on avait largement de quoi hurler lorsque nous étions à l'école. Mais la bonne nouvelle pour les élèves d'aujourd'hui, c'est que la technologie a travaillé pour eux. Grâce à une idée tout droit venue de Grande-Bretagne, on trouve maintenant une appli magique qui permet de travailler les maths avec... du rap !

L'idée de Studytracks est de "mettre en musique les programmes des classes de quatrième et troisième", explique Le Parisien - le tout, en version rap. Avec un total de 125 chansons, la pluparts des sujets rencontrés au brevet sont passés en revus : les temps, les fractions et même la géographie...tout est là ! Et le plus beau, c'est que les morceaux sont inspirés des personnalités favorites des ados (comme Soprano ou Bigflo & Oli).

Alors, ca devient cool d'un coup, non ?