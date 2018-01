Virgin Tonic : Stress, libido... tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le couple !

Si vous êtes en couple, alors vous savez que ce n'est pas toujours simple de faire tenir sa relation. Disputes, quotidien et stress peuvent vite (vraiment très vite) venir à bout d'un couple et comme le Virgin Tonic n'est pas le genre à vous laisser vous débattre seuls dans cette galère, on a listé quelques petites études qui, peut-être, vous aideront. Oui, on est comme ça.

Les disputes, on en voit passer quelques unes dans un couple. Et pour désamorcer la bombe, il n'y a pas 36 solutions. Vous pensiez que seul le sexe pouvait faire redescendre la pression ? Que nenni ! Selon une étude menée aux Etats-Unis, les massages permettraient de calmer une dispute en moins de temps qu'il faut pour le dire. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié près de 38 couples pendant 3 semaines. Alors si jamais vous cherchez actuellement un moyen de vous faire pardonner, allez acheter de l'huile. Maintenant.

Au bout de combien de temps la libido baisse t-elle dans un couple ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que généralement, le désir sexuel s'éteint légèrement après 18 mois de relation. Pourquoi ? Tout simplement parce que le quotidien et les habitudes prennent le pas sur la séduction. Super.

Vous êtes stressé(e) ? Angoissé(é) ? Pas de panique, on a la solution. Tous les matins en allant au travail, vaporisez le parfum de votre moitié sur vos vêtements. Et vous verrez, vous vous sentirez tout de suite mieux. C'est rassurant, décontractant et ça permet de se calmer avant un évènement important. Tiercé gagnant, donc !

Normalement, après ça, vous devriez avoir toutes les clés en main pour que votre couple ne finissent pas en cendres...!