Virgin Tonic : Sting, Shawn Mendes... ils étaient tous à l'anniversaire de la reine d'Angleterre !

92 ans, une centaine de chapeaux et une fête d'anniversaire réussie. La Reine d'Angleterre était au coeur de l'actualité britannique ce week-end : Elizabeth II a fêté son anniversaire au Royal Albert Hall, la salle la plus prestigieuse de Londres ! Et bien sûr, de nombreux invités étaient présents : Tom Jones, Shawn Mendes, Sting & Shaggy, Kylie Minogue ont chanté pour la Reine et son fils Charles lui a même offert un discours touchant.

Shawn à la fête du 92ème anniversaire de la Reine au Royal Albert Hall à Londres

Evidemment, Meghan Markle était invitée ! Son mariage avec le prince Harry approche (le 19 mai) tandis que Kate Middleton devrait accoucher d'ici peu.. c'est un mois chargé qui attend la famille Royale !