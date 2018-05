Virgin Tonic : Stephane Bern et un perroquet dans les news pour briller à la machine à café

Vous voulez briller à la machine à café devant vos collègues ? Vous voulez parler d'autre chose que de la météo ? Alors n'en dites pas plus : souvent, le Virgin Tonic a quelques petites news pour briller à la machine à café. Au programme ce matin, Stephane Bern, un perroquet fugueur et les hommes les plus attirants.

On a tous fait des petits boulots lorsque nous étions plus jeunes. Et c'est le cas de Stephane Bern qui, vers 16 ans, a été homme pipi du château de Versailles...!

Vous ne le croirez peut-être pas mais un perroquet a fugué pendant 3 ans. Et lorsqu'il est revenu chez lui, il savait parler espagnol. Et non, il n'a pas regardé La Casa de Papel.

Enfin, sachez que les hommes les plus attirants sont ceux qui mangent des fruits. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont une odeur plus agréable, grâce aux fruits, justement.