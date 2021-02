Virgin Tonic : Starsky & Hutch se font arrêter par la gendarmerie

Ce matin, le Virgin Tonic nous emmène à Mérignac - là où deux frères (nommés Starsky & Hutch) se sont fait arrêté samedi soir par la gendarmerie...."Starsky et Hutch ne roulaient pas au volant de la superbe Ford Gran Torino de Starsky mais avec un Renault Scénic", explique ainsi le média Sud-Ouest. Lorsqu'ils ont vu le barrage des gendarmes, les deux frères ont refusé de ralentir... pire, ils ont accéléré.

Deux frères se sont faits arrêter

Et ce n'est pas tout, "après avoir disparu, ils sont revenus une heure plus tard sur… la même route et se sont à nouveau présentés face aux gendarmes qui ont déployé leur barre stop-stick", poursuit le média. Arrêtés grâce à ce dispositif, Starsky et Hutch ont finalement été arrêté par les gendarmes.