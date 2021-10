Avis aux fans de séries ! Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle de Squid Game - sacré plus gros succès de Netflix.

Promis, pas de spoilers !

Le 12 octobre dernier, la bonne nouvelle est tombée : avec près de 111 millions de téléchargements, Squid Game vient de réaliser le plus beau démarrage de l'histoire de Netflix : «Squid Game a atteint 111 millions de fans - connaissant le plus gros démarrage pour une série», a ainsi tweeté la plateforme. Savant mélange entre allégorie sociale et violence extrême, Squid Game a su séduire le public grâce à sa scénographie mais, pas que : le show met en scène des marginaux originaire de Corée du Sud s'affrontant pour gagner 45,6 milliards de won (33 millions d'euros) : les perdants sont tués. La cruauté des règles s'oppose aux jeux enfantins exposés dans la série.

Squid Game, bien que violente, est de loin la série qui aura le plus séduit les abonnés à Netflix : le show vient de détrôner La Chronique des Bridgerton et montre -une fois de plus- le savoir faire de la Corée du Sud en matière de divertissement.