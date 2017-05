Virgin Tonic : Spoiler, gameur... Voici les nouveaux mots des dictionnaires 2018

Les éditions 2018 du Petit Larousse et du Robert illustré ont pas mal de nouveau à nous apprendre avec 150 mots, sens, locutions et expressions entrant officiellement dans le vocabulaire du français mais aussi 50 personnalités pour les noms propres. Au programme du Robert Illustré, la "cramine" (froid intense) venue de Suisse, la "post-vérité" ou encore le "burkini". De son côté, Le Petit Larousse introduit le «hacktivisme» (l'activisme numérique) et «ubérisation». Niveau gastronomie, le Larousse nous offre la «focaccia» (spécialité italienne), le «tangelo» (un agrume) et la «mique» (plat d'Aquitaine), et le Robert la «ciabatta» (du pain italien), le «combava» (autre agrume) et le «cromesquis» (boulettes au fromage). Le concept de «flexitarien», mangeur qui limite sa consommation de viande, fait aussi son entrée. Sinon, on retrouve pas mal de mots communs comme «gameur», «spoiler» et bien d'autres à lire sur Le Parisien ! A quand l'arrivée du ghosting, rupture 2.0 qui fait mal ?

Pour les noms propres, il y a du beau monde dans le Petit Larousse comme Emmanuel Macron, Bernard Cazeneuve, le handballeur Nikola Karabatic ou encore l'actrice Catherine Frot. Mais dans Le Robert illustré, il y a Omar Sy ! A remarquer l'absence assez curieuse du chouchou des Français Antoine Griezmann. Le Robert illustré est à retrouver en vente dès ce 15 juin au prix de 29,99 euros tandis que le Petit Larousse sera disponible le 20 juin au prix de 29,90 euros. Voici aussi du vocabulaire pour briller à la machine à café.