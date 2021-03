Virgin Tonic : Space Jam 2 débarque bientôt, des joueuses de football tombent le short et la sonnerie "cas contact"... Le meilleur du Virgin Tonic !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Celles et ceux qui étaient en âge de regarder la télévision dans les années 90 connaissent forcément Space Jam, un film réalisé en 1996 qui rassemble les stars de la NBA, dont Michael Jordan, et les célèbres personnages des Looney Tunes. À l'époque, le projet avait récolté plus de 230 millions de dollars de recettes. Un véritable exploit qui n'avait pourtant pas incité les producteurs à se lancer dans une éventuelle suite. Du moins, pas avant 2014.

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

En 1875, un épicier parisien invente une machine permettant de découper le sucre en morceaux. Depuis cette époque, les français l'ont littéralement adopté et ils sont bien les seuls. En effet, dans le reste du monde, on ne l'utilise qu'en poudre. Vous ne le saviez pas ? Pourtant, comme nous le confirme Clément dans sa chronique de ce matin, ce petit ovni alimentaire est bien une exception française que l'on ne retrouvera jamais ailleurs. "Le sucre en morceaux? Ça ne se vend qu'en France. Autour de nous, l'Allemagne ou l'Italie l'ignore. Mais nous ne sommes qu'une toute petite unité, peut-être non représentative" explique la sucrerie d'Erstein, en Alsace. Avec des chiffres toujours en baisse, le sucre en morceau subit ces dernières décennies une chute de ses ventes. Pas de quoi s'inquiéter tout de même puisque il semble peu probable que les bistrots se passent de leur célèbre sucre en morceaux ou encore que l'on cesse de les utiliser pour se faire nos petits "canard". Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Aujourd'hui, c'est de football féminin que Mélanie a décidé de vous parler ! En effet, lorsque les femmes qui font du football participent à la coupe de France, on ne leur fournit que le maillot et non la tenue complète comme les hommes. Afin de remédier à ce problème, les joueuses du Cercle Paul-Bert Bréquigny, club de l'agglomération rennaise, ont décidé de s'entraîner sans short et comptent bien aller jusqu'aux compétitions dans cette tenue. Un bon moyen de dénoncer les inégalités qui demeurent dans leur sport. Manon Éluère, l'une des joueuses, a tenu à s'exprimer sur le sujet mais aussi sur d'autres problèmes qui subsistent dans le football : "Un simple maillot alors que les garçons ont toujours le maillot, le short et les chaussettes fournis. Les équipes masculines peuvent reprendre les matchs dans trois divisions, nous qu’une seule, alors que notre division 2 est au niveau national, c’est vraiment dommage. Pareil pour la Coupe de France. Les instances disent OK pour les gars, non pour les filles. Quel que soit le contexte, les inégalités restent."

Il y a quelques jours, Manu Payet avait été décelé comme cas-contact ! Une triste nouvelle pour l'équipe du Virgin Tonic qui a du se passer de lui durant plusieurs jours. En effet, impossible de se rendre au bureau en ne sachant pas si il était positif à la Covid-19 ou pas. Finalement, plus de peur que de mal, notre animateur est revenu il y a quelques jours plus en forme que jamais. Un léger contre-temps qui aura tout de même permis à ses équipes de créer ce qu'on appelle un "jingle" que nous vous offrons afin d'en faire votre nouvelle sonnerie. Oui oui, c'est pour nous c'est cadeau. Un son absolument hilarant qui devrait vous permettre d'amuser la galerie et d'être tout à fait dans l'air du temps...

Pour télécharger le titre Cas Contact, cliquez ICI !