Virgin Tonic : Soyez prêts, les voitures autonomes débarqueront en France d'ici 2019 !

C'est en passe de devenir une réalité : bientôt, les voitures autonomes feront partie de notre quotidien et non, ce n'est pas une blague. Selon RMC, le gouvernement va présenter le 16 mai en Conseil des ministres un plan consacré au développement de la voiture autonome. L'idée de ces nouvelles mesures est de donner plus de libertés aux constructeurs , de façon à ce que la France puisse briller dans le domaine de la voiture du futur. Evidemment, des tests sont à prévoir : "ces tests pourront désormais être réalisés sur tout le territoire, et non plus sur des zones dédiées comme actuellement", explique BFM TV.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'accident, c'est le constructeur qui endossera la faute. Il sera "pécuniairement responsable des amendes" et "pénalement responsable en cas d’accident ayant entraîné un dommage corporel", explique le média. Evidemment, vous n'allez pas vous mettre au volant d'une voiture autonome dès demain. Cette révolution demande du temps, des tests et surtout, beaucoup de patience. Traduction, vous avez encore le temps de faire quelques parties de Mario Kart avant de vous mettre au volant d'une voiture du futur !