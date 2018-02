Virgin Tonic : Soyez-prêts, Koh Lanta "Le retour des Héros" arrive !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle de Koh Lanta ! Mais cette fois, la production a préparé une émission exceptionnelle : les candidats qui rejoindront l'aventure composent l'élite de l'émission. En d'autres termes, tous ont déjà participé et, évidemment, ils ont marqué par leur téncaité et leur courage. Ils se retrouveront ainsi aux îles Fidji et représenteront les onze saisons précédentes. "Cette saison est dans le top 3 ou 4", a même confié Denis Brogniart dans les colonnes du HuffPost.

Koh Lanta revient !

La grande nouveauté de cette nouvelle saison reste "L'exile". En effet, les candidats qui seront éliminés un par un lors des différents conseils ne seront pas renvoyés en France directement. A la place, ils seront "exilés" sur une île. L'idée sera de se battre en duel. C'est le vainqueur qui pourra ensuite ré-intégrer l'aventure au bout du 20 ème jour. Parmis les candidats, on retrouvera ainsi Javier, Dylan, Clémence, Clémentine, Cédric ou encore Cassandre. Soyez-prêts, cette nouvelle saison s'annonce épique !