Virgin Tonic : SOS Corail, pour l'avenir des océans

"Les récifs coralliens sont essentiels à l’équilibre de la planète. Fortement menacés, 50% ont déjà disparu", nous apprend le site SOS Corail. Dire que sauver les coraux est essentiel serait un euphémisme. Si Mel avait déjà évoqué dans le Virgin Tonic le magnifique documentaire Seaspiracy, cette fois, elle nous parle (avec Alexendre) de l'importance des coraux pour la planète.

Parce qu'il ne suffit pas simplement de mettre un masque et des palmes pour les admirer, nous avons tous -à notre échelle- possibilité de sauver les coraux. Comment ? Avec des petits gestes du quotidien tels que réduire notre consommation d'énergie par exemple. Et ce n'est pas tout : vous pouvez vous rendre sur le site de SOS Corail pour, vous aussi, apporter votre pierre à l'édifice : "SOS Corail est une plateforme de financement participatif qui permet d’agir et de protéger ces écosystèmes extraordinaires", lit-on sur la page d'accueil du site.

SOS Corail

En faisant un don ou en adoptant les bons gestes, vous aussi, participer au sauvetage des coraux !