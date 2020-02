Virgin Tonic : Sortez vos Game Boy, on fête l'anniversaire des jeux Pokémon !

Vous avez grandi avec Pokémon ? Ca tombe bien, nous aussi. Et ce matin dans le Virgin Tonic, on fête l'anniversaire des premiers jeux vidéos (mais aussi des cartes) Pokémon ! Le 27 février 1996, Pokémon (dessin animé à succès) a fait son entrée officiel dans les chambres et les cours de récré. Depuis, l'aventure n'a pas cessé ! Les Version Bleue et Rouge ont lancé le phénomène. Ensuite, les fans ont pu découvrir la version jaune, les versions or et argent, la version cristal... et on en passe. Aujourd'hui, en 2020, les fans jouent avec les version Epée et Bouclier ! Et encore, on ne parle pas de Pokémon Go.

Et puisque les toupies Beyblade font leur grand retour dans les cours de recré, on ne serait pas étonné de voir Pokémon revenir en force !