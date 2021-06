Virgin Tonic : Sophie la Girafe fête ses 60 ans et va (provisoirement) changer de look

Time Flies, comme diraient nos voisins américains. Sophie, jouet culte qui a accompagné tous les bébés de France, s'apprête à célébrer ses 60 ans. Oui, déjà. Or, pour Vulli (entreprise qui commercialise le jouet mythique), cet anniversaire est l'occasion de changer (provisoirement) son look. "Soixante modèles avaient été soumis aux votes des internautes et cinq finalistes avaient été départagés par un jury", explique ainsi Ouest France.

Cette édition spéciale 60 ans sera éditée à plus 130 000 exemplaires. Notez qu'ils seront vendus au prix de 15,99 € (soit, un euro de plus que la version traditionnelle). Cette Sophie sera en rayon de septembre à décembre 2021.