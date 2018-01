Virgin Tonic : Son mari la trompe mais c'est elle qui lui doit de l'argent !

Ce matin, le Virgin Tonic vous raconte l'histoire -hors du commun- de ce couple au bord du divorce. On vous emmène donc en Suisse, là où un homme trompait sa femme. Cette dernière ayant eu des soupçons (ne jamais sous-estimer l'instinct d'une femme), elle a attendu qu'il s'absente pour fouiller dans ses mails. Là, elle trouve la preuve qu'il la trompe véritablement : l'homme était inscrit sur plusieurs sites de rencontre et à en juger par ses réponses, il ne recherchait pas des partenaires de golf. Toujours est-il que la femme, blessée, a demandé le divorce. Sauf que contre toute attente, elle n'a pas obtenu gain de cause.

On aurait parié sur un divorce pour faute mais le mari a eu plus d'un tour dans son sac. Croyez-le ou non, il a carrément porté plainte contre sa femme pour intrusion non autorisée dans sa vie privée. Nope, vous ne rêvez pas. Et le plus beau, c'est que la justice suisse lui a donné raison. Résultat, divorce ou pas, sa femme, lui doit maintenant 1500 euros de dommages et intérêts - comme le rapporte VSD. Ah, ça donne envie de se marier, hein ?