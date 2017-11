Virgin Tonic : Son assureur lui demande des photos de face et de profil... elle lui envoie des photos d'elle !

Cette jeune femme se souviendra de son échange avec son assureur ! "Bonjour Alyssa. Je vais avoir besoin des mêmes photos, mais cette fois, de votre véhicule", lui a t-il envoyé après avoir reçu des photo d'elle. Loin de se laisser abattre, la jeune femme a décidé de partager sa mésaventure sur les réseaux sociaux et évidemment, les médias (comme Metro) se sont empressés de la reprendre. L'assureur lui demandait des photos "de face et de côté" afin de pouvoir l'inscrire sur l'assurance de sa grand-mère. Mais ce qu'il a reçu, ce sont des clichés d'Alyssa elle-même !

La photo d'Alyssa

Alyssa de profil

"Le pire, c’est que j’ai demandé à ma mère de prendre ces photos. On s’est demandé pourquoi (l'agent) avait besoin de photos de moi, sans penser une seconde qu’il parlait de la voiture", raconte t-elle. Vous vous en doutez, cette histoire aura bien fait rire les assureurs et les collègues d'Alyssa ! Maintenant, c'est nous qu'elle fait rire !

